Un menor herido moderado al caer desde varios metros de altura en la costa de Icod de los Vinos (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 17 años ha resultado herido de carácter moderado tras precipitarse desde varios metros de altura en la costa de Punta de la Centinela, en el municipio de Icod de los Vinos (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.09 horas de este sábado en dicho lugar, hasta donde se trasladaron efectivos de Bomberos de Tenerife, que accedieron hasta el afectado y le prestaron una primera atención, si bien tras constatar que no era posible realizar el rescate por tierra en condiciones de seguridad, solicitaron al Centro Coordinador de Emergencias la intervención de un recurso aéreo.

Seguidamente se personó en el lugar el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, descolgándose los rescatadores de la aeronave que, con la colaboración de los bomberos, procedieron al rescate del joven, lo izaron al aparato y lo evacuaron hasta la helisuperficie de La Guancha.

Una vez en tierra el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el joven presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado, en ambulancia medicalizada del SUC, desde la helisuperficie de La Guancha al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.