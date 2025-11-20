'Merkarte Navidad' abrirá sus puertas el 11 de diciembre en el Centro de Arte La Recova (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de 'Merkarte Navidad' abrirá sus puertas el próximo 11 de diciembre en el Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife.

Esta cita de referencia, impulsada por el Cabildo insular, ofrece cada año a jóvenes artistas un espacio para exponer y vender sus obras plásticas al público, facilitando su incorporación al mercado laboral.

A través de un convenio de colaboración, el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cederá al Cabildo, de forma gratuita, el uso de este centro cultural para llevar a cabo la exposición navideña, que estará abierta durante un mes, hasta el 11 de enero.

Además, la corporación local dotará al evento de la infraestructura necesaria, recoge una nota del Cabildo.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, agradeció al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife su predisposición para facilitar esta galería y dar visibilidad al talento creativo de la isla.

"Se trata de un edificio con una ubicación privilegiada, en plena zona comercial de la capital, que nos ayudará a vivir una de las ediciones más exitosas y concurridas de Merkarte Navidad", apuntó.

Dávila destacó, además, la buena acogida que ha tenido la presente convocatoria, con cerca de 80 solicitudes.

"El interés por formar parte del programa sigue creciendo cada año, demostrando las oportunidades y la proyección que ofrece Merkarte a artistas emergentes", explicó.

En la misma línea, Serafín Mesa, consejero de Juventud y Formación del Cabildo, valoró esta colaboración institucional, que "permitirá a la juventud de Tenerife dar a conocer sus obras en un espacio único, de gran visibilidad, ligado históricamente al comercio y a la cultura".

El consejero recordó que en la pasada convocatoria 'Merkarte Navidad' recibió más de 1.100 visitantes.

"En total se vendieron 580 piezas, elaboradas por 40 jóvenes artistas, logrando la mejor cifra desde que se puso en marcha el evento, hace 22 años", subrayó.

La exposición de 'Merkarte', organizada por el Cabildo insular de Tenerife a través del área de Empleo, Educación y Juventud, tiene como objetivo principal dar visibilidad al trabajo de artistas emergentes de la isla, de entre 18 y 35 años, favoreciendo su integración en el mercado laboral.

Las personas participantes expondrán sus productos de forma gratuita y los venderán directamente al público, percibiendo la totalidad del importe de cada una de sus ventas.

Este año se han convocado las modalidades de pintura, dibujo, fotografía, escultura y grabado.

A través de este proyecto, el Cabildo de Tenerife busca ofrecerles una plataforma para profesionalizarse y favorecer su posicionamiento en el mercado artístico local e insular.

En su edición 2025-2026, Merkarte refuerza su compromiso con el desarrollo del talento joven a través de la innovación y la creación de espacios de conexión entre artistas, entidades culturales y ciudadanía.