La mirada de la juventud hacia la migración protagonizará esta semana la V edición de Migratlantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un acto con un colectivo de personas migrantes - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La visión de los jóvenes y las nuevas percepciones sobre el reto migratorio centrarán la V edición de Migratlantes, el congreso de migraciones del Gobierno de Canarias que el presidente, Fernando Clavijo, inaugurará el próximo miércoles, día 18 de noviembre, en Casa África.

El encuentro, organizado por Islas Responsables Lab (IRLab), tiene como objetivo abrir un espacio de reflexión interdisciplinar entre académicos, organizaciones sociales, migrantes, responsables políticos, medios de comunicación y, este año, con especial presencia de personas jóvenes, según informa el Gobierno en una nota.

El uso de las redes, destacan, ha transformado la manera en la que se construyen y difunden las percepciones sobre las migraciones. Así, los mensajes simplificados, las imágenes descontextualizadas, la desinformación y los contenidos que apelan al miedo o a la emoción compiten diariamente con los datos, el conocimiento científico y la experiencia directa.

PROGRAMA

El congreso de Migratlantes 2026 se inicia con una ponencia de Rut Bermejo, investigadora senior del Real Instituto Elcano y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, en cuya intervención se preguntará ¿Está cambiando nuestra percepción de las migraciones?.

Posteriormente, la directora ejecutiva del Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM), Beatriz de León Cobo, presentará los resultados del estudio Jóvenes y migraciones en Canarias: percepciones, preocupaciones y nuevos relatos.

Una mesa redonda moderada por el periodista de la Cadena SER Nicolás Castellano abordará la conversación en torno a Generación Frontera: jóvenes e inmigración. La docente Sabina Civila y la investigadora de Instrategies Silvia Caraballo analizarán por qué determinados discursos restrictivos sobre migración están encontrando espacio entre algunos sectores jóvenes.

En una segunda mesa, los periodistas Nicolás Castellano y José Naranjo debatirán con el delegado de EFE en Canarias, José María Rodríguez, sobre la labor de los medios de comunicación y cómo contar las migraciones "cuando todo es ruido".

La jornada concluirá con una conversación protagonizada por jóvenes en la que reflexionarán sobre una pregunta concreta: ¿Cómo queremos hablar de migraciones?

Previo a esta jornada de Migratlantes, el Museo Elder acoge el martes 17 de noviembre la proyección de la película Mariposas Negras, premio Goya a la mejor película de animación, del director David Baute. Tras el visionado de la cinta, tendrá lugar una intervención por parte de alumnos de distintos centros educativos.