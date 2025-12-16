Miranda defiende la "transparencia" en la gestión de la contaminación marina que afecta a Telde (Gran Canaria)

Archivo - Manuel Miranda - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha defendido este martes que "ha habido gestión" y "transparencia" en la situación relacionada con la contaminación marina que afecta al municipio de Telde (Gran Canaria).

De esta forma valoraba el consejero la gestión sobre la contaminación marina en las costas de Telde tras ser cuestionado por la diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández.

En cuanto a la forma de actuar del Ejecutivo regional, explicó que desde su departamento y la Dirección General de Pesca se empezó a trabajar "con el problema desde el comienzo, en el ámbito de sus competencias", al tiempo que agregó que el PLATECA se activa cuando las manchas "llegan a la playa y empieza a haber peligro" para los ciudadanos.

Ahí, matizó, es cuando la Dirección General de Emergencias "activa el PLATECA" y, subrayó, que lo hace para que "fluya la información", creando un centro donde "todos" tienen acceso a los datos. "El ayuntamiento, las distintas administraciones, las universidades, el PLOCAN, todos tienen esa capacidad de conocer. Por lo tanto, no ha habido ningún problema de transparencia", apuntilló.

En este sentido, puntualizó que el Ayuntamiento de Telde "ha podido saber, en todo momento, en qué circunstancias se encontraban esas manchas".

Por otro lado, indicó Miranda, desde la Consejería canaria de Transición Ecológica también se ha estado trabajando para saber cuáles son las orígenes de esta contaminación, que además investiga la Fiscalía de Medio Ambiente.

En relación con ello, resaltó que es "importante" saber los orígenes para exponer las "consecuencias ha tenido y quién va a ser el responsable de todo ello".

APERTURA DE PLAYAS

Otro área del Gobierno canario que ha estado trabajando en esta situación, dijo, es Salud Pública, afirmando que "prácticamente a diario" han ido a ver en qué condiciones estaban las playas afectadas, de ahí que justifique que el PLATECA se encuentren en fase de prealerta porque "recomienda no" abrirlas al entender que "no se dan las condiciones perfectas todavía" para los bañistas.

De todos modos, dijo que las "cosas van mejorando" y esas playas "en breve podrán ser abiertas", ya que matizó que desde el punto de vista de la Salud Pública "van mejorando", por lo que se cree que "en breve podrán estar operativas".

Miranda ha incidido en que cuando se activa el plan de emergencias, se hace pensando en las personas, aunque reconoce que esto tiene consecuencias económicas.

PIDE MECANISMOS DE LIMPIEZA

Por su parte, la diputada del NC-BC Carmen Hernández le ha pedido a Miranda sentarse con los vecinos del municipio y con responsables municipales para que informe de lo que ha ocurrido, al tiempo que ha solicitado a Capitanía Marítima, al Estado y a la consejería que lidera Miranda, "mecanismos para limpieza aguas adentro, para limpiar los restos que aún siguen flotando".

Hernández también ha exigido a la empresa concesionaria de las aulas flotantes en la zona que "mantengan absolutamente limpio el entorno", todo ello para subrayar la necesidad de que se "llegue hasta el fondo en la investigación" de una situación que, a su parecer, ha tenido una "mala gestión y falta de transparencia" después de que el 3 de octubre se informara de la contaminación que, según Hernández, consistía en una "mancha de restos orgánicos, de pienso y de microplásticos", frente a Salinetas.

Sin embargo, lamentó que no fue hasta el "6 de noviembre, un mes después", cuando la Dirección General de Emergencia "convoca y activa el PLATECA".