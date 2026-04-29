Morales aboga por la circularidad para fortalecer la base económica de Gran Canaria frente a crisis externas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha abogado por fomentar la circularidad para fortalecer la base económica y de la isla y reducir los impactos de las crisis externas.

Según informa la Corporación insular, durante su intervención en el XIX Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, concebido como un foro donde abordar los hábitos de consumo y la valorización energética, el máximo dirigente de la isla defendió la necesidad de "construir un modelo propio".

Para Morales, dicho modelo debe estar "adaptado a nuestra realidad insular, que ponga el foco en la prevención, en la reducción, en la reutilización y en la innovación".

Además, comentó que la circularidad no solo reduce impactos, sino que también disminuye vulnerabilidades y fortalece la base económica frente a crisis externas, lo que, dijo, implica que "no podemos limitarnos a copiar modelos externos".

Para el presidente del Cabildo, el seminario responde a la necesidad de compartir conocimiento, de contrastar experiencias y de construir alianzas.

"La transición hacia una economía circular no puede abordarse de forma aislada. Requiere colaboración entre administraciones, empresas, centros de conocimiento y ciudadanía. En definitiva, exige esfuerzos compartidos para avanzar en retos técnicos, económicos y culturales", señaló.