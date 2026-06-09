Morales entregará a León XIV un cruz artesanal y una brújula que llegó en cayuco a Gran Canaria

El presidente de Gran Canaria, Antonio Morales, con la cruz y la brújula para el Papa León XIV - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, hará entrega al Papa León XIV de dos obsequios, en nombre de la institución insular, que "representan la tradición, el simbolismo religioso y la realidad de la isla en la encrucijada migratoria", tales como son una cruz "única", elaborada con la técnica del cuchillo canario, y una brújula que llegó a bordo de un cayuco que alcanzó la costa grancanaria, en concreto, el muelle de Arguineguín.

Morales ha señalado que desde el Cabildo de Gran Canaria se "ha querido tener un detalle con León XIV que simboliza" sus valores y la identidad ligada a la artesanía, en relación a la cruz; mientras que, por otra parte, hará entrega de una brújula encontrada en un cayuco, de las que "utilizan las personas que desesperadamente cruzan el mar en esta ruta atlántica tan peligrosa para buscar un nuevo horizonte" y que consideró "debe orientar a todos" en la búsqueda de la "solidaridad y el respeto a la dignidad humana".

La cruz, explica el Cabildo insular en nota de prensa, la ha elaborado el artesano cuchillero Daylos Kevin, en un taller ubicado en Jinámar. Esta pieza está elaborada con cuerno de macho cabrío y de vaca de ganado local, siendo las incrustaciones de nácar y plata de ley.

Además incluye 16 circonitas engastadas y destacan en la creación las delicadas flores de color blanco y amarillo, colores identificativos tanto del Estado Vaticano como de Gran Canaria.

El artesano, indican, ha trabajado en la cruz durante ocho días completos para "no perder el pulso y el diálogo" con la pieza, así como para llegar a tiempo con la "histórica cita". En el caso de Daylos, se da continuidad a una historia familiar, que "es también la historia de la isla. En su memoria guarda la imagen de sus dos abuelos con el cuchillo canario a la cintura, el uno en Fontanales, en los Llanos de San Gregorio el otro".

La cruz, además, se inserta en una base de piedra de Arucas realizada en este caso por el artesano Adolfo Armas y está protegida por una caja de madera que también cuenta un relato, ya que está elaborada por el ebanista Carlos Alzola, con madera de un ciprés que tumbó el temporal Delta en 2005, rematada con ébano en las esquinas.

En cuanto a la brújula, según ha destacado Morales, "es un reflejo de la globalización y de los movimientos migratorios sin fin que caracterizan la Historia de la Humanidad y, por supuesto, el momento presente".

Este artilugio fue fabricado en China y lo utilizaron personas que partieron de Senegal para arribar a Gran Canaria. Ahora será transportado a la Ciudad del Vaticano por un Papa estadounidense y matemático.

Al respecto, apunta Morales, que si bien es habitual que las pateras y cayucos hagan uso de dispositivos GPS de mano, las brújulas "son más fiables y son un símbolo de salvación y seguridad".