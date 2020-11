Morales reclama a Sánchez una actuación "decidida e inmediata" en la crisis migratoria que afecta a Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, le ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le reclama una actuación "decidida e inmediata" para detener el "deterioro" de las condiciones humanas y sociales de los inmigrantes que se encuentran en la isla desde hace seis meses, para así detener la "alarma social" que se está generando entre la población.

En este sentido, considera que Sánchez es conocedor de la "delicadísima realidad" económica y social que atraviesa el archipiélago provocada por la crisis sanitaria motivada por el coronavirus, y a la que se suma la de la migración, ya que han llegado a Canarias más de 16.000 inmigrantes desde comienzos del año 2020.

Sin embargo, expone en la misiva que la respuesta del Gobierno central a esta situación ha sido "del todo insuficiente, mostrando descoordinación entre los ministerios, vulnerando los derechos de las personas migrantes, y menospreciando a Canarias, en especial a Gran Canaria", ya que es la isla que concentra un mayor número de llegadas de embarcaciones y personas irregulares.

Además, Morales le expone a Sánchez que en el momento de redactar la carta hay más de 2.300 personas hacinadas "en condiciones infrahumanas" en el muelle de Arguineguín, en Mogán, en lo que se ha denominado como el 'Campamento de la vergüenza'. Imágenes, añade, que se están proyectando en medios europeos, causando un "enorme daño" a Gran Canaria y a España.

La misiva prosigue relatando lo ocurrido en la tarde-noche del 17 de noviembre cuando la Policía Nacional, "siguiendo órdenes cuyo origen el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, dice desconocer, liberó, dejando desasistidas" a 227 personas que estaban en Arguineguín y que finalmente fueron trasladadas a las puertas de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, "y tras horas de imágenes dantescas," fueron realojadas en el sur de la isla.

Admite Morales que la situación está "desbordando" a las autoridades competentes, ayuntamientos y cabildos, así como a las organizaciones sociales de atención a personas inmigrantes. Así, agrega, que desde el Cabildo, aún no teniendo competencias, "siempre" se ha estado dispuesto a ayudar, muestra de ello apuntó es que se han hecho cargo de "centenares de menores migrantes" que se encuentran en centros de la institución insular, además de facilitar instalaciones o participar en rescates.

"ISLAS CÁRCELES"

Sin embargo, clama que la situación "no puede seguir así", ya que Canarias en su conjunto y Gran Canaria en particular "no" pueden convertirse en "islas cárceles" para migrantes dentro de la estrategia de externalización de fronteras de la Unión Europea.

Por ello, exige a Sánchez que intervenga de forma "inmediata" ante la "absoluta división de su gobierno" porque advierte de que si la situación empeora, se podrían dar "estallidos racistas y xenófobos" en un lugar que se ha caracterizado por ser tierra de "acogida y de integración".

En concreto, Morales insta a Sánchez a ponerse al frente de una comisión interinstitucional e interministerial que coordine las decisiones adoptadas al respecto con el fin de abordar propuestas "duraderas y estructurales" para la mejora de la gestión del fenómeno migratorio.

Además pide activar de inmediato la derivación de los inmigrantes a península, donde el 60 por ciento de las plazas están disponibles, y reprocha que los alojamientos turísticos solo pueden ser usados como centros de acogida "de manera excepcional" durante un "corto periodo de tiempo".

Por último, solicitan un papel más activo de la política exterior, principalmente con Marruecos, al entender que están utilizando la migración como una "herramienta de presión en sus relaciones diplomáticas con España".

Finalmente, Morales avisa de que no compartirá ninguna visita más de ministro si no viene precedida por el anuncio de medidas como las que pide, así como subraya que "no" se puede seguir tolerando la violación de los derechos humanos en las islas ni el "menosprecio constante a los problemas del archipiélago".

El presidente del Cabildo de Gran Canaria concluye confiando en que Sánchez sea consciente de la "gravedad del problema y de la necesidad urgente" de que los gobiernos colaboren para responder de "manera eficiente, rápida y coordinada".