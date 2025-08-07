Un motorista, en estado grave tras una colisión frontal en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Archivo - Sala del 112 Canarias, gestor - 112 CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 7 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha resultado herido con carácter de gravedad este jueves tras una colisión frontal con un turismo en la urbanización Rosa de la Monja, ubicada en el municipio de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El hombre presentaba diversos traumatismos de carácter grave y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicios de Urgencia de Canarias (SUC) al Hospital General de Fuerteventura.

Los servicios policiales instruyeron las diligencias y colaboraron con el resto de recursos desplazados.

Han colaborado también la Policía Local y la Guardia Civil.