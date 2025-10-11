Un motorista fallece tras colisionar con un turismo en Firgas (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido tras sufrir una colisión con un turismo en la vía GC-300, en el municipio de Firgas (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 19.42 horas de este viernes y hasta el lugar se trasladaron efectivos de bomberos del Consorcio de Gran Canaria, que liberaron al motorista de los bajos del vehículo donde quedó atrapado.

Posteriormente el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró al afectado y confirmó su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida. En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.