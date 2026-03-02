Una motorista herida moderada al colisionar con un turismo en Arucas (Gran Canaria)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una motorista, de 47 años, ha resultado herida de carácter moderado tras la colisión con un coche en Arucas, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 12.42 horas de este lunes, en la calle la Seba de Arucas, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que la afectada presentaba, en el momento inicial de la asistencia, diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que realizaron las diligencias correspondientes.