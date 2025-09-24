Un motorista herido de carácter moderado al colisionar con un turismo a su paso por La Matanza (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido de carácter moderado al colisionar con un turismo en la vía TF-5, en sentido norte, a su paso por La Matanza de Acentejo (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este martes en dicho lugar, hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital San Juan de Dios.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.