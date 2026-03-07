Un motorista herido grave al chocar frontalmente con un turismo en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido grave tras chocar frontalmente sobre las 14.00 horas de este sábado con un turismo en la vía GC-65, dentro del municipio de en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, además, una mujer que conducía el vehículo resultó también herida de carácter moderado.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y, junto al médico y al enfermero del Centro de Salud de Tunte, asistió a los afectados, entre ellos un varón con politraumatismos de carácter grave, por lo que fue estabilizado y trasladado en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Mientras, la conductora sufrió una cervicalgia y policontusiones de carácter moderado que motivaron su traslado en una ambulancia sanitarizada a Hospiten Roca.

Por su parte, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria aseguraron los vehículos accidentados; y agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.