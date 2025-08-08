Un motorista herido de gravedad en una colisión frontal con un turismo en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 8 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha resultado herido de carácter grave en una colisión frontal con un turismo en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este jueves en la urbanización Rosa de la Monja del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que instruyeron las diligencias y colaboraron con el resto de recursos desplazados.