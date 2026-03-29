Un motorista herido de gravedad al colisionar con un turismo en Playa del Inglés, al sur de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 25 años, ha resultado herido de carácter grave al colisionar con un turismo en la GC-1, a su paso por la zona de Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente de tráfico se ha producido en la tarde de este sábado, en la GC-1, en sentido Sur, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba traumatismo pélvico de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de regular el tráfico e instruir las diligencias correspondientes.