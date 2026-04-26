Un motorista herido de gravedad tras sufrir una caída a su paso por Granadilla de Abona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 58 años, ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una caída en la TF-1, en sentido sur, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este sábado y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba varios traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.