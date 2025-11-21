Un motorista herido de gravedad al sufrir una colisión con un turismo en Agüimes (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 39 años, ha resultado herido de gravedad al sufrir una colisión con un turismo en Agüimes (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este jueves en la Avenida Hermanos La Salle del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba fractura en miembro inferior de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.