Un motorista herido moderado al colisionar con un turismo en Bravo Murillo, en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 22 años, ha resultado herido de carácter moderado al colisionar con un turismo en la calle Bravo Murillo de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este jueves y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Asimismo el personal sanitario asistió a una mujer que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba un problema de salud de carácter leve, sin precisar traslado a centro hospitalario.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico e instruyeron el atestado correspondiente.