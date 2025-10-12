Un motorista herido moderado al salirse de la vía y caer en una zona de vegetación a su paso por Güímar (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 29 años, ha resultado herido de carácter moderado tras salirse de la vía y caer en una zona de vegetación a su paso por Güímar (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.11 horas de este domingo en la vía TF-28, a la altura del barranco de Badajoz, en el citado municipio, lugar hasta el que se trasladaron bomberos de Tenerife, ya que el motorista había salido despedido varios metros y cayó en una zona de vegetación, de donde fue evacuado.

Seguidamente lo trasladaron hasta donde se encontraba el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron con los recursos de emergencia y realizaron el atestado correspondiente.