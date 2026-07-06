Un motorista herido moderado al sufrir una caída en la carretera TF-631, en Arico (Tenerife)

Archivo - Sala del 112 Canarias - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 26 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída en la carretera TF-631, a su paso por el municipio de Arico (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido este domingo y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba un traumatismo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.