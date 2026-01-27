Un motorista herido moderado al sufrir una caída en la GC-200, a su paso por Tasarte, en La Aldea (Gran Canaria)

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 44 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en la GC-200, a su paso por Tasarte, en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias.

Los hechos se han producido a las 12.54 horas de este martes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia del SUC al Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

En el lugar también se personaron agentes de la Guardia Civil que aseguraron la zona y realizaron el atestado correspondiente.