Un motorista herido moderado al sufrir una caída próximo a la rotonda de Las Mesas, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 42 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída próximo a la rotonda de Las Mesas, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 19.50 horas de este lunes en la vía GC-3, en sentido norte, antes de la rotonda de Las Mesas de la capital grancanaria, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que el afectado presentaba traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras, que limpiaron la vía, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron el atestado correspondiente.