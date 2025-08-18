Un motorista resulta herido moderado al sufrir una caída en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un motorista de 30 años resultó herido moderado al sufrir una caída sobre las 11.35 horas de este lunes en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó al varón, que presentó policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
Por su parte, agentes de la Policía Local capitalina se hicieron cargo de realizar el atestado correspondiente.