Un motorista resulta herido al sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 49 de años ha resultado herido moderado al sufrir una caída sobre las 07.30 horas de este lunes en la vía GC-3, a la altura de Tamaraceite y dentro del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

El varón presentó diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en una ambulancia de soporte vital al Hospital Perpetuo Socorro, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.