El Muelle Grande del Puerto de Las Palmas queda totalmente electrificado

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha celebrado este jueves su Consejo de Administración, en el que ha dado el visto bueno al pago de la certificación final para el suministro eléctrico a buques 'cold ironing' en el Muelle Grande del Puerto de Las Palmas.

Este muelle, que ha quedado electrificado en su totalidad, permitirá a los barcos atracados que puedan conectarse a la red eléctrica y apagar sus motores, de tal forma que "reduce" las emisiones contaminantes y el ruido generado por los motores auxiliares del barco mientras está en el puerto, según ha informado la APLP en nota de prensa.

La certificación final de la obra, que ya está terminada y que ha realizado Sampol Ingeniería y Obras S.A., ha supuesto un incremento de un 5% sobre el precio inicial, 58.214 euros.

Al respecto, la presidenta de la APLP, Beatriz Calzada, ha apuntado que con estas ocho tomas de recarga de 150 Kw cada una, ya son dos los muelles que el Puerto de Las Palmas "tiene completamente electrificados, contribuyendo así a la estrategia de descarbonización de los puertos y a la Estrategia Marítima de España 2025-2050 aprobada este miércoles por el Gobierno de España en aras de contribuir a la transición energética del sector marítimo".

Por otro lado, el Consejo también ha aprobado la apertura del procedimiento para la contratación del suministro, instalación y mantenimiento integral de equipamiento automatizado para el control fronterizo y los servicios de información a pasajeros de los Puertos de Las Palmas.

El objetivo general de este contrato, con un presupuesto base de licitación de 1,5 millones de euros, se centra en dotar de equipamiento automatizado para el Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) y el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), así como complementar el equipamiento manual actual existente en los puestos fronterizos.

Asimismo el Consejo ha dado luz verde a la firma de un convenio entre la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la empresa Minerva Combustible Las Palmas S.A. en materia de buenas prácticas ambientales, siendo el fin establecer bonificaciones en la tasa de actividad, incentivando a los operadores a llevar a cabo "mejores" prácticas ambientales.

Finalmente, respecto al procedimiento de desalojo voluntario de las personas que utilizan su embarcación como vivienda en el Muelle Deportivo, el Consejo de Administración de la APLP ha inadmitido los seis recursos de alzada interpuestos, todos por el mismo abogado en representación de los propietarios, contra el requerimiento previo del director ordenando el desalojo voluntario del punto de amarre.

Estos seis recursos se han inadmitido, explican, porque contra el acto impugnado no cabe recurso, al tratarse de un "acto de trámite no cualificado, no recurrible de manera autónoma".

Los consejeros también han desestimado otros dos recursos de alzada presentados contra requerimiento del director ordenando reparar deficiencias de seguridad de las embarcaciones. En estos casos, aseguran que "ha quedado demostrado que dichas embarcaciones carecían de motor, con lo que no cumplían con los requisitos de seguridad exigidos".

Con estos ocho recursos de alzada ya son 16 los que el Consejo de Administración ha desestimado e inadmitido a trámite. Hasta la fecha se ha actuado contra un total de 30 barcos-vivienda.