Muere una joven de 20 años tras precipitarse accidentalmente y caer al mar en El Hierro (Canarias)

VALVERDE (EL HIERRO), 27 (EUROPA PRESS)

Una joven de 20 años ha fallecido este miércoles tras precipitarse accidentalmente y caer al mar en Charco Manso, en el municipio canario de Valverde (El Hierro), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 16.37 horas de la tarde de hoy, cuando el Cecoes recibió una alerta en la que informaban de que una mujer se había precipitado accidentalmente en la zona y había caído al mar.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia y un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias rescató a la afectada del agua para trasladarla después hasta una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

En el momento del rescate, la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que el personal del SUC realizó maniobras de reanimación básicas y avanzadas sin resultado.

Tal y como ha trasladado el Cecoes, también ha intervenido Medio Ambiente y la Guardia Civil se hace cargo de las diligencias judiciales.