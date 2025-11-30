Muere un motorista al colisionar con un vehículo estacionado en una calle de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Sala del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 60 años, ha fallecido este domingo tras impactar con un vehículo estacionado en la calle Barahona de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 12.17 horas en dicho lugar, hasta donde se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que al llegar a la zona comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, si bien a pesar de las maniobras practicadas y al presentar lesiones incompatibles con la vida, confirmaron su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que se encargaron de las diligencias correspondientes.