Muere una mujer ahogada en Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 65 años, ha fallecido ahogada este lunes en Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 08.47 horas, cuando un alertante informaba de que había una persona en apuros en el mar, en la citada playa, lugar hasta donde se trasladaron bomberos de San Bartolomé de Tirajana que lograron rescatar a la mujer afectada con una moto náutica y la trasladaron hasta la orilla en parada cardiorrespiratoria.

Una vez en la orilla, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le comenzó a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas pero no obtuvieron resultado, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con el dispositivo, mientras que efectivos de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes a la espera de la autoridad judicial.

Actualmente el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, tiene declarada la situación de alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago, por mala mar y olas que podrían alcanzar casi los cuatro metros.