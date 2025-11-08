Mueren unos 500 peces en las instalaciones acuícolas de ECOAQUA en Taliarte (Gran Canaria)

Archivo - Un 5% de la biomasa total de peces criados en las instalaciones acuícolas de ECOAQUA muere con idénticas afectaciones a las presentadas por los ejemplares de la empresa Aquanaria - CEDIDO POR ECOAQUA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones acuícolas del Instituto Universitario ECOAQUA ubicadas junto al muelle de Taliarte (Gran Canaria) ha sufrido en los últimos días un episodio de mortalidad masiva por lesiones a nivel branquial de unos 500 peces similar al ocurrido recientemente en las granjas marinas de cría de la empresa Aquanaria, situadas junto a la playa de Melenara.

Así lo ha informado la entidad dependiente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que agrega que se estima que algo más del 5% de la biomasa total de peces estabulados en dichas dependencias ha muerto con idénticas afectaciones a las presentadas por los peces de la citada empresa.

Al respecto, el experto en calidad de productos de acuicultura del Grupo de Investigación en Acuicultura (GIA) y Coordinador de las Instalaciones de Acuicultura del Instituto Universitario ECOAQUA, Rafael Ginés Ruiz, ha dicho que los ejemplares muertos presentan "lesiones a nivel branquial que han condicionado la capacidad respiratoria, limitando e impidiendo el intercambio de oxígeno desde el agua al organismo de los animales".

"Si bien ya a nivel macroscópico --comentó-- se aprecia una decoloración de forma irregular a lo largo de los arcos branquiales del rojo brillante característico que muestran las agallas de un pez sano, el análisis microscópico evidencia una pérdida de la arquitectura epitelial, con una manifiesta hiperemia como acción compensatoria a la reducción de captación de oxígeno, y que culmina en una necrosis de las lamelas, haciendo inviable la función que cabría esperar de este tejido".

Se trata de las conclusiones obtenidas tras el conjunto de análisis realizados en los laboratorios del Servicio de Acuicultura y Biotecnología de Alta Especialización (SABE) del Instituto Universitario ECOAQUA de la ULPGC, en los que, por otra parte, se descarta, además, un origen infeccioso o parasitario responsable de dichas muertes.

Según estos análisis, también se ha constatado que la afectación ha cesado y que el resto de los peces de las instalaciones presentan buen estado de salud, aunque continuarán bajo observación y monitorización.