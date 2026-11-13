Mueren 2 personas y una afectada moderada en el incendio de una casa en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido y un hombre, de 45 años, ha resultado afectado de carácter moderado en el incendio de una vivienda ubicada en la Avenida de Gáldar, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incendio se ha producido sobre la 01.35 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana que extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó a su llegada que había dos personas fallecidas, mientras que asistió a un hombre, de 45 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba inhalación de humo de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

En la zona también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que aseguraron la zona, colaboraron con el resto de recursos de emergencias en el dispositivo desplegado e instruyeron diligencias.