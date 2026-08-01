Las muertes por ahogamiento crecen un 30% en Canarias hasta julio, con 39 fallecimientos

Niño bañándose en la playa en Canarias - ASOCIACIÓN 'CANARIAS, 1500 KM DE COSTA'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 personas han fallecido ahogadas en Canarias entre enero y julio de 2026, lo que ha supuesto un incremento del 30% en relación al mismo período de 2025 (30), según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

En total, durante estos siete meses, los afectado por accidentes en las costas del archipiélago e instalaciones acuáticas ascendieron a 129, de los que 39 fallecieron, 12 resultaron asistidos en estado crítico; 17 graves, 19 moderados, 19 leves y 23 fueron rescates de personas que resultaron indemnes.

De esta forma, la media mensual de muertes se ha incrementado a seis personas. Además resalta que en este periodo de 2026, el 51% de las personas que perdieron la vida ahogadas, así como el 42% de los afectados totales, se introdujeron al mar durante prealertas y alertas activadas por el Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos.

Esto, subrayan desde la asociación, "vuelve a evidenciar que la imprudencia" continúa siendo la principal causa de accidente acuático en el archipiélago.

CINCO NIÑOS AHOGADOS EN CANARIAS HASTA JULIO

En cuanto a los pequeños que perdieron la vida por sumersión en espacios acuáticos de Canarias entre enero y julio, asciende a cinco ahogamientos, dos de ellos ocurridos en el mes de julio, tales como son el de la niña de 4 años y nacionalidad francesa que se ahogó en la piscina de un establecimiento turístico en Puerto del Carmen (Lanzarote) y el de Fabiola Mbulito, de 12 años, que "no logró sobrevivir tras ser arrastrada por una corriente de retorno" en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria.

De esta forma, de los 19 menores que resultaron afectados por accidentes en el agua en Canarias en dicho periodo, cinco perdieron la vida, otros cinco resultaron afectados de carácter grave, cuatro moderados, dos leves y tres indemnes.

JULIO TERMINA CON 8 AHOGADOS

Por su parte, el mes de julio ha concluido con 32 afectados en accidentes acuáticos en el archipiélago, de los que ocho han fallecido, cuatro han resultado heridos de carácter grave, nueve moderados, siete leves y cuatro rescatados sin daño.

Atendiendo a estas cifras, el séptimo mes del año registra récord en cuanto a accidentes desde el comienzo del año, seguido de enero (25 accidentados con siete víctimas mortales) y febrero (15 totales con siete óbitos).

PERFILES

En cuanto a los perfiles de las personas que fallecen ahogados, la mayoría siguen siendo varones, el 67% de los casos, mientras que las mujeres se sitúan en un 33% (13 casos), de tal forma que indica que se está "rompiendo la tendencia histórica habitual del 85/15".

Por nacionalidad, 17 de los decesos corresponden a extranjeros de 10 países, tales como son alemanes (3), británicos (2), franceses (1), estadounidenses (1), venezolanos (1), belgas (1), noruegos (1), italianos (1), neerlandeses (1), ecuato-guineanos (1), extranjeros sin nacionalidad especificada (4) y españoles (3). Asimismo 19 de los casos, se registraron sin datos relativos a sus países de origen.

Respecto a la actividad, el 56% de las muertes corresponden a bañistas (22), mientras que el 18% a personas clasificadas en el epígrafe 'otros' (afectados que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo, entre otros (7)); un 10% a pescadores (4); el 8% a submarinistas (3) al igual que las víctimas reportadas sin esta información (8% - 3).

En lo que se refiere al horario, un 56% de los accidentes con final trágico sucedieron en horario de tarde, el 21% de mañana, mientras que un 8% se produjo de noche, y el 15% restante en horario desconocido en el momento de su reporte.

También indica que el 14 de las víctimas mortales de enero a julio fueron registradas sin información sobre su edad, mientras que 13 de ellas estaban en edad adulta y siete tenían más de 60 años.

Por islas, Tenerife fue la isla que registró un mayor número de fallecidos hasta julio, con 15, seguida de Fuerteventura con nueve; Gran Canaria, con seis; El Hierro y Lanzarote, con tres cada una; La Gomera, con dos; La Palma, con una, y La Graciosa no tuvo que lamentar ninguna muerte.

Las playas, señala, se consolidan como el entorno con mayor índice de siniestralidad acuática en el archipiélago, con el 63% de los casos, ocurriendo el 24% de estos accidentes en puertos y zonas de costa; el 9% en piscinas y el 8% en piscinas naturales.

Finalmente la asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa' destaca que elabora este estudio estadístico basado en datos obtenidos en un 90% de fuentes oficiales relativas al ámbito de las emergencias, tales como son el 112 Canarias, así como Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Policías Locales, bomberos y Protección Civil.

Además se trata de una iniciativa patrocinada por el Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes (Consejería de Educación del Gobierno de Canarias), con la colaboración de las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.