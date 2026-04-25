Una mujer en estado crítico al sufrir un ahogamiento en una playa de El Rosario (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en el playa litoral del Rosario, en el municipio de El Rosario (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 11.36 horas de este sábado en dicha playa, desde donde se alertó al 112 de que habían sacado del mar a una mujer que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le estaban practicando maniobras de reanimación.

Una vez se personaron en la zona efectivos del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando recuperar el pulso de la mujer, que tras ser estabilizada, fue trasladada en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que colaboraron con el resto de recursos de emergencias.