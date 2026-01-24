Una mujer fallece al volcar su turismo en la TF-5, a su paso por Tacoronte (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 42 años, ha fallecido este sábado al volcar su turismo en la TF-5, en el carril de desaceleración de Los Naranjos, a su paso por el municipio de Tacoronte (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a las 12.41 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzó a practicarle maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, sin lograr revertir la parada, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Los sanitarios también atendieron a otras tres personas, todas con heridas leves, que no requirieron traslado a un centro sanitario. En el lugar del incidente también se personaron bomberos del Consorcio de Tenerife, que aseguraron el vehículo y colaboraron con el resto de recursos desplazados.

Además en la zona se personaron efectivos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, que limpiaron la vía, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias y regularon el tráfico en la vía.