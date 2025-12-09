Una mujer herida de carácter moderado al volcar su turismo en la GC-1, a su paso por Telde (Gran Canaria)

Archivo - Sala del 11 2 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado al volcar su turismo en la GC-1, a su paso por el municipio de Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 11.10 horas en el kilómetro 16 de la autopista GC-1, en dirección sur, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba, en el momento inicial de la asistencia, diversas contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que aseguraron la zona, mientras que efectivos del Servicio de Carreteras despejaron la vía, y agentes de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.