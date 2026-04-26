Una mujer herida grave tras ser atropellada por un turismo en Tacoronte (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 75 años, ha resultado herida de carácter grave tras ser atropellada por un turismo en la carretera TF-16, en la zona de San Juan de Tacoronte (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 12.52 horas de este domingo y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que la afectada presentaba lesiones de carácter grave, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que realizaron el atestado correspondiente.