Una mujer herida moderada al sufrir un atropello en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir un atropello en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 05.58 horas de este miércoles, en la Avenida de la Constitución del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que realizaron el atestado correspondiente.