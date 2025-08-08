Una mujer herida moderada tras sufrir un atropello en Tías (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

Una mujer, de 50 años, ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir un atropello en Tías, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 14.53 horas de este viernes, en la calle Reina Sofía del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que la afectada presentaba inicialmente un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que se encargaron del atestado correspondiente.