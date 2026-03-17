Una mujer herida moderada al sufrir una caída en el mirador de Los Poleos, en Santiago del Teide (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC
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Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 17 marzo 2026 9:31
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir una caída en las inmediaciones del mirador de Los Poleos, en el municipio de Santiago del Teide (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes en dicho mirador, lugar hasta el que se trasladaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que prestaron una primera atención a la afectada y la evacuaron en camilla nido hasta donde se encontraba el personal sanitario.

Posteriormente personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la mujer presentaba traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

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