Municipalistas Primero Canarias compromete más medios humanos y técnicos para evitar ahogamientos

De izq. a der.: Sosa y Morales, de Municipalistas Primero Canarias, y el presidente de Canarias 1.500 km de costa durante un encuentro en Las Palmas de Gran Canaria, para abordar políticas de prevención de ahogamientos. - Primero Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La formación política Municipalistas Primero Canarias ha comprometido este martes más medios humanos y técnicos para evitar ahogamientos, así como seguir avanzando en la cultura de la prevención para ahorrar accidentes en medios acuáticos, que en Canarias representan la primera causa de fallecimiento accidental por encima de los incidentes en la carretera.

Así lo han comprometido el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, alcalde de Gáldar y uno de los líderes del partido, Teodoro Sosa, junto al responsable de la formación en Las Palmas de Gran Canaria, Marcial Morales, durante una reunión con el presidente de la asociación ‘Canarias, 1.500 Kilómetros de Costa’, Sebastián Quintana, con el objetivo de "incorporar la prevención de los ahogamientos como una prioridad de las instituciones públicas".

Morales hizo hincapié en la seguridad de las seis playas de Las Palmas de Gran Canaria, “un motivo de orgullo para la capital”. “Deben ser lugares seguros para el disfrute de la ciudadanía y para ello es indispensable escuchar a los colectivos que trabajan por el cuidado de las personas en el medio marino”, destacó.

Así, reafirmó la voluntad de su formación política de aumentar los medios técnicos y humanos que el municipio destina a la vigilancia de playas, mejorar sus condiciones e incidir en la formación e información de la ciudadanía para avanzar en la prevención. “No se trata solo de que nuestras playas luzcan banderas azules, sino sobre todo que tengan todas las condiciones de seguridad técnicas y humanas que se necesitan para prevenir los accidentes”, recalcó.

Sosa, por su parte, recordó el trabajo que desde el Cabildo de Gran Canaria se ha venido haciendo con ‘Canarias, 1.500 Kilómetros de Costa’ para concienciar a la población escolar, con actividades en los centros educativos sobre esta problemática. “Tenemos que seguir avanzando en la cultura de la prevención”, afirmó.

El dirigente municipalista insistió también en la idea de “aumentar los efectivos y mejorar las condiciones del personal” dedicado a la vigilancia porque “de ellos depende en gran medida la seguridad de nuestras zonas de baño”. “Las reivindicaciones del sector deben ser escuchadas”, concluyó.

Quintana agradeció el interés de Primero Canarias por este asunto y el compromiso de trabajar desde las instituciones por reducir las cifras de siniestralidad en el litoral. “Hay que generar sensibilidad social y una cultura de la prevención y la seguridad acuática”, señaló. Canarias es, junto con Baleares, la única comunidad autónoma con una ley propia para salvaguardar la seguridad en las playas. “Tenemos el compromiso del Gobierno de Canarias y de los ayuntamientos, pero también deberíamos contar con el apoyo de todos los cabildos insulares para que exista plena coordinación entre los tres niveles de la administración”, destacó el presidente de la asociación.

“A nivel mundial, los ahogamientos constituyen la tercera causa de muerte no intencional en todo el planeta y tienen además un efecto en el sector turístico porque 7 de cada 10 ahogados en Canarias son turistas”, subrayó Sebastián Quintana. Tiene que haber implicación de todas las instituciones para atajar este problema porque “no hay que olvidar que detrás de cada cifra hay un drama humano, una vida que se pierde, una familia que se rompe, un núcleo que se resquebraja con el fallecimiento de un ser querido”, insistió.