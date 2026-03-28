Museos de Tenerife se suma este sábado a la 'Hora del Planeta' con el apagado de dos de sus centros

Museo de la Ciencia y el Cosmos, en La Laguna (Tenerife) - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Museos de Tenerife se suma este sábado a la iniciativa internacional la 'Hora del Planeta' para promover un gesto simbólico de sensibilización frente a la crisis climática mediante el apagado de la iluminación de dos de sus centros: el Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) y el Museo de la Ciencia y el Cosmos.

La acción tendrá lugar entre las 20:30 y las 21:30 horas. Esta iniciativa, impulsada a nivel global, busca concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de actuar ante los efectos del cambio climático, cada vez más visibles a través de fenómenos como olas de calor intensas, sequías prolongadas o lluvias torrenciales, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo, José Carlos Acha, ha celebrado que acciones de este tipo permitan visibilizar el "compromiso" de las instituciones públicas con la sostenibilidad y la protección del entorno, al tiempo que inviten a la ciudadanía a implicarse activamente en la defensa del planeta.

A su vez, ha recordado la importancia que tienen los museos "pues desempeñan un papel clave en la sensibilización y educación ambiental de la sociedad. Otras áreas e instituciones del Cabildo insular también se sumarán a esta acción simbólica, apagando la iluminación de edificios y espacios públicos en apoyo a esta iniciativa global. Por ello, el consejero ha pedido a todos los municipios que se unan a esta iniciativa para mostrar su compromiso con el medioambiente.

La Hora del Planeta constituye un llamamiento a administraciones, entidades y ciudadanía para adoptar medidas para mitigar los efectos del cambio climático y avanzar hacia un modelo más sostenible.