NC-BC exige el cese del director del SCS tras "revelar datos médicos" de su diputado en comisión parlamentaria

Al margen de responsabilidades políticas exigidas, la formación no descarta estudiar acciones legales

El secretario general de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha exigido este sábado la dimisión del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, tras lo sucedido en la comisión parlamentaria de Sanidad este viernes, donde se produjo una "revelación de datos altamente protegidos, médicos y personales, del diputado de NC-BC, Yoné Caraballo, en su intervención durante una comparecencia.

Campos, y la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Esther González, han comparecido este sábado de urgencia ante los medios para denunciar el que califican como "uno de los episodios más lamentables, aberrantes e inéditos" ocurridos en el Parlamento de Canarias, al menos en la última década, según trasladan en una nota.

El secretario general ha denunciado que la revelación de datos altamente protegidos médicos y personales del diputado de NC-BC Yoné Caraballo por parte del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, basados además en "mentiras" "inhabilita" a éste para seguir al frente del SCS o de cualquier otro cargo público.

De este modo, Campos ha exigido la dimisión de Goya y, "de no producirse en 24 horas", reclamará su cese al presidente del Ejecutivo de CC y el PP, Fernando Clavijo.

La formación lamenta y advierte, por tanto, de lo sucedido ayer viernes en el Parlamento, en la comisión de Sanidad, en la que el director del SCS utilizó datos personales y médicos de Yoné Caraballo para intentar desacreditar públicamente al diputado del grupo nacionalista progresista en la oposición.

Exponen que el uso de datos personales "altamente protegidos" por parte de un miembro del Gobierno para "atacar a un adversario político es intolerable y puede ser constitutivo de delito". "En mis 10 años como diputado, nunca había presenciado algo semejante", ha denunciado el también portavoz parlamentario de NC-BC.

La formación relata que, durante la intervención de Yoné Caraballo en la comisión, quien denunciaba la crítica situación de las listas de espera sanitarias en Canarias, Goya respondió revelando información médica privada y datos sobre bajas laborales, además de verter "afirmaciones falsas" sobre el desempeño profesional de Caraballo.

"Lo sucedido en el día de ayer es propio de una práctica que inhabilita absolutamente a Goya para seguir al frente de un cargo público", ha subrayado. Asimismo, puntualizó Luis Campos, se trata de una práctica "propia del matonismo político, de intentar desde la posición de Gobierno, al utilizar datos sensibles y protegidos, coaccionar y amedrentar a quien se mete con su gestión, a quien fiscaliza la gestión pública".

Lamentan que el "máximo responsable de proteger" los datos sanitarios de la ciudadanía canaria haya "vulnerado la ley y la ética pública". En ese sentido, Campos ha señalado que el director del SCS debió presentar su dimisión inmediatamente después de la comisión por su "impresentable, vergonzoso y lamentable" proceder.

Al margen de responsabilidades políticas exigidas, la formación no descarta estudiar acciones legales por la posible comisión de un delito relacionado con la revelación de datos personales muy sensibles. "No se trata solo de defender a un compañero de partido, sino de proteger el derecho a la intimidad de todos", ha dicho.

Desde la formación condenan los "graves hechos" protagonizados por Goya, por ser "absolutamente deleznables", para NC-BC y que, por lo tanto, "no pueden repetirse jamás".

"Si se autorizara que un alto cargo emplee expedientes médicos o de cualquier otra naturaleza íntima para atacar a un adversario político, mañana podría hacerlo contra cualquier sanitario, sindicalista, paciente o persona que exija sus derechos", ha advertido Campos.