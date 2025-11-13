NC-BC valora que el Parlamento reconozca la "gravedad" de las palabras del director del SCS hacia su diputado

El diputado Yoné Caraballo (NC-BC9, en la presentación de una app sobre donación de sangre - NC-BC

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Yoné Caraballo, ha valorado este jueves que el resultado del informe del Servicio Jurídico del Parlamento, emitido en relación a su solicitud de amparo, confirme la "gravedad" de las manifestaciones realizadas por el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, en una comisión de Sanidad, donde, afirma, "se vulneraron" sus derechos fundamentales y "se intentó desacreditar" su labor parlamentaria.

En un comunicado, la formación se hace eco del informe jurídico, en el que se concluye que las palabras del director del SCS, en las que habría aludido públicamente a la situación médica y a la condición de persona de riesgo de Yoné Caraballo, fueron "ajenas, improcedentes e innecesarias" para el debate parlamentario, y no pueden considerarse "amparadas por la libertad de expresión".

Asimismo, los servicios jurídicos de la Cámara han advertido, según NC-BC, de que la referencia a los motivos médicos que provocaron la baja laboral del diputado del grupo nacionalista progresista durante la pandemia fue "inadecuada y carente de justificación", pudiendo afectar, por tanto, a su derecho al honor y a la intimidad, reconocidos constitucionalmente.

Puntualizan, además, que aunque el informe indica que la Mesa del Parlamento no dispone de potestad reglamentaria para sancionar ni reprobar formalmente al director del SCS del Ejecutivo, deja constancia de que la conducta fue contraria a los principios de respeto institucional y a la protección de los datos personales.

MEDIDAS A EMPRENDER

Este informe, según el diputado afectado, confirma, asimismo, que se vulneraron los derechos fundamentales y que, por tanto, se intentó "desacreditar" su labor parlamentaria mediante la exposición pública de información "privada y sensible". "Nadie, y menos un alto cargo público, puede utilizar datos de salud para atacar a un diputado en sede parlamentaria", ha manifestado Caraballo.

"Lamento que el Parlamento no tenga mecanismos sancionadores en estos casos, pero continuaré defendiendo el derecho de cualquier persona, sea representante público o no, a que se respete su intimidad y dignidad", ha añadido.

Por todo ello, advierten desde NC-BC, Yoné Caraballo ha anunciado que, una vez conocido el informe, valora elevar la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y estudiar acciones legales complementarias para que se depuren responsabilidades por la divulgación de información personal "sin consentimiento".

"Este no es un asunto personal. Es una cuestión de principios democráticos, de respeto institucional y de protección de los derechos fundamentales", ha subrayado el parlamentario.