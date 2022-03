NC y CC respaldan al Gobierno en "todo" lo que se adopte para presionar a Putin

MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados en el Congreso de Nueva Canarias (NC) y Coalición Canaria (CC), Pedro Quevedo y Ana Oramas, respectivamente, han respaldado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en "todo" lo que se adopte, en el marco de Europa, para presionar a Vladimir Putin en la guerra lanzada a Ucrania.

En concreto, la diputada de CC, Ana Oramas, ha trasladado a Sánchez el apoyo de su partido "a todo lo que se decida dentro de Europa" para "parar los pies" al "dictador" Putin.

"Nadie quiere un conflicto pero no podemos abandonar a su suerte a los ucranianos. Es el momento de ser valientes para frenar a la fuerza bruta", ha dicho Oramas en el pleno del Congreso, después de tachar de "vergüenza" que haya partidos en España que se estén poniendo "del lado de los criminales y no de las víctimas".

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, también ha dado su respaldo al Gobierno para que use "todos los recursos disponibles en todos los ámbitos de presión" contra Putin. "No a la guerra pero tampoco facilidades al autócrata", frente a quien, según ha dicho, no hay que mostrar "la más mínima fisura".

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dado su apoyo a las sanciones impuestas a Rusia por invadir Ucrania, que considera "un hito" en la historia europea, y también ha respaldado el envío de armamento ofensivo a la resistencia, ya que considera que "con chalecos y vendas" no se repele la agresión rusa.

"Si queremos que sean los ucranianos los que combatan por nosotros, no les podemos dejar solos, tendrán que contar con medios --ha afirmado en el Pleno del Congreso--. Una cosa es intervenir de manera directa, lo cual puedo entender que es el ultimo paso, dadas las implicaciones, y otra que es dejar indefensa a una población que está respondiendo a una agresión".

En ese sentido, ha felicitado al presidente Pedro Sánchez por haber rectificado su decisión inicial de no enviar armamento a Ucrania y le ha recordado que "sólo con hospitales de campaña, vendas y chalecos no se repeler esta agresión".

NO BASTA CON DESEAR EL 'NO A LA GUERRA'

"Queremos hacer realidad el 'no a la guerra', pero no sirve con desearlo mucho y con manifestaciones. Si Rusia deja de combatir, no hay guerra; si Ucrania deja de combatir, no habrá más Ucrania", ha añadido, expresando todo su apoyo a las medidas de la Unión Europea, la Alianza Atlántica y el Gobierno.

El político nacionalista ha subrayado que en esta crisis el ruso Vladimir Putin ha mentido varias veces y es el único responsable de lo que está ocurriendo, mientras que ha defendido la voluntad del pueblo ucraniano, expresada en su referéndum de 1991, de mantenerse como una república independiente.

Esteban ha rechazado la visión de los ucranianos como neonazis y ha negado que el problema sea la OTAN, ya que el propio Putin dejó clara su voluntad de anexionarse Ucrania al considerarla parte de Rusia.

Pero también ha aprovechado para insinuar comparaciones entre los ucranianos y los vascos: "Putin podrá negar al pueblo ucraniano que es una nación, pero nunca podrá dictarle como se siente, como nadie se lo dictará tampoco a los vascos --ha comentado--. Ese 'tú eres ruso porque lo digo yo' me suena muy familiar".

Desde el PDeCAT, su portavoz Ferran Bel, también ha dado todo su apoyo al Gobierno para las adopción de las medidas que sean necesarias para combatir la invasión de Rusia, incluido el envío de armas. "Se puede estar en contra de la guerra y a favor de la paz, aunque hay que dar elementos de defensa a los pueblos agredidos", ha afirmado.

Bel ha respaldado además el plan anunciado por Sánchez para hacer frente a los "costes" económicos que va a acarrear este conflicto y le ha agradecido su "honestidad" por explicarlos, pero le ha pedido más medidas como "deflactar la tarifa del IRPF", ayudas a las pymes, y "actualizar" los Presupuestos y las previsiones económicas teniendo en cuenta el impacto que la guerra tendrá también en las finanzas públicas de todas las administraciones.

NO SE LES PUEDE ABANDONAR A SU SUERTE

Tanto UPN como Foro Asturias, socios del PP en Navarra y Asturias, han aplaudido que Sánchez "el cambio de rumbo" que ha supuesto la decisión de enviar armamento a Ucrania para defenderse de Rusia pero no han escatimado críticas a su gestión y a los socios en los que se apoya para gobernar.

Así, el diputado navarro Sergio Sayas, al que UPN ha expulsado de sus filas, ha criticado que España haya mantenido hasta hoy una posición "acomplejada" debido a los "peajes" de ir de la mano de sus socios, a quienes ha criticado que les parezca "mal" enviar armas a Ucrania pero no que se hayan usado en España "para arrasar la democracia" o que critiquen más a la OTAN que a Rusia.

En nombre de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha subrayado que es el momento de "apoyo y unidad" para que España coopere con sus aliados europeos y atlánticos pese a la "discordante" actitud de los ministros de Unidas Podemos que, a su juicio, "minan la confianza exterior" de nuestro país.

El PRC, a través Diego Mazón, también ha apoyado "sin fisuras" todas las medidas que adopte el Gobierno para detener "cuanto antes" la invasión rusa --"no bastan buenas intenciones cuando otros no las tienen", ha dicho--, mientras que la voz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha llamado a seguir con las políticas de consenso en la UE para preservar la paz al tiempo que ha ofrecido colaboración de la España vaciada para acoger a los desplazados ucranianos y medidas frente a las consecuencias económicas que traerá este conflicto, sobre todo a las zonas más despobladas del país.