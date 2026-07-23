Nueva Pescanova descarta la granja de pulpos en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Un pulpo levanta su brazo - CHELSEA BENNICE, FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Nueva Pescanova, S.L. ha presentado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas su solicitud de desistimiento del procedimiento de otorgamiento de concesión demanial para la instalación de una granja de pulpos en el Puerto de Las Palmas.

Tal y como consta en el escrito enviado por la propia empresa, ésta ha concluido que no resulta oportuno continuar impulsando la solicitud de concesión presentada en los términos actualmente planteados, dadas las circunstancias concurrentes sobrevenidas durante el procedimiento y ante los nuevos requerimientos administrativos demandados por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental.

Nueva Pescanova explica, según recoge una nota de Puertos de Las Palmas, que dicha decisión responde exclusivamente a "consideraciones empresariales y regulatorias" derivadas de la evolución del procedimiento administrativo y, además, esta decisión no implica reconocimiento alguno sobre la eventual viabilidad futura de otras alternativas técnicas, ambientales o de ubicación que pudieran analizarse en su caso.

Con todo, la empresa aclara que la tramitación ambiental del expediente quedó condicionada a la obtención de los pronunciamientos ambientales preceptivos, con lo que la viabilidad ambiental del proyecto constituía un "presupuesto esencial" para la continuidad del mismo.

Dicha tramitación, prosigue la Autoridad Portuaria, puso de manifiesto la necesidad de atender observaciones y condicionantes formulados por distintos órganos sectoriales, además de someter al proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria al apreciar la posible existencia de efectos ambientales que requerían de un análisis adicional.

Todas estas circunstancias, según indica Nueva Pescanova, aunque no afectan a la viabilidad ambiental del proyecto, han supuesto una modificación sustancial de las condiciones, alcance, plazos y requisitos regulatorios del proyecto inicial, lo que ha obligado a la empresa a "replantear" su configuración y estrategia de desarrollo.

Por todos estos motivos, la entidad desiste expresamente de la solicitud de otorgamiento de concesión demanial presentada a la Autoridad Portuaria para el desarrollo del proyecto.

Ante este escrito, la Autoridad Portuaria de Las Palmas procederá al archivo del expediente que se abrió en mayo de 2021, con lo que se pondrá fin al proyecto para instalar una granja de cultivos marinos en el Puerto de Las Palmas.