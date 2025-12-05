El número de hogares que perciben el IMV se sitúa en casi 38.000 en Canarias y los beneficiarios superan los 92.000

Archivo - Autobús IMV - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de hogares que percibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha situado en las islas Canarias en 37.959, siendo 92.124 las personas beneficiarias.

En concreto, la cuantía media de la prestación en el mes de noviembre ha sido de 477,18 euros al mes por hogar en islas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Mientras que de los 37.959 hogares, en 11.780 casos el titular era un hombre y en 26.179 era una mujer. Por nacionalidad, 34.177 eran españoles y el resto, 3.744 eran personas extranjeras.

Además, por tipo de hogar, 6.638 eran monoparentales, 12.364 eran hogares con menores de edad y el resto, 18.687, eran hogares sin menores.

MÁS DE 785.722 HOGARES BENEFICIADOS EN ESPAÑA

En el conjunto de España, el número de hogares que percibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha crecido un 18,1% en el último año hasta alcanzar a 785.722, y 2,4 millones de personas beneficiarias (+18,7%).

En noviembre hubo 120.214 prestaciones activas más que las que había hace un año y se han sumado 378.838 beneficiarios. La cuantía media de la prestación es de 485 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 406,1 millones de euros.

Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,9% de los titulares (533.681) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.420.373.

Según el ministerio, el Ingreso Mínimo Vital constituye una "herramienta esencial" en la lucha contra la pobreza, "especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia". Actualmente, el 40,8% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 980.194 niños y adolescentes protegidos por esta prestación.

"La pobreza infantil es la expresión más dura de la desigualdad y el IMV es clave para combatirla: cerca del 41% de sus beneficiarios son menores y en la mayoría de los hogares donde se percibe la prestación viven niños o adolescentes", ha explicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.