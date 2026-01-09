El obispo de Canarias destaca la dimensión "humanitaria y pastoral" de la visita del Papa León XIV a las islas

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y el Papa León XIV - CEDIDO POR DIÓCESIS DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha destacado la dimensión "humanitaria y pastoral" de la anunciada visita del Papa León XIV a las islas durante el presente año 2026.

De esta manera, ha subrayado el valor simbólico de este viaje porque permitirá poner el foco en la realidad migratoria que vive el archipiélago y en la defensa de la dignidad de las personas.

"Esta visita del Santo Padre vendrá a poner luz sobre la situación de tantos hombres, mujeres y niños que se ven obligados a abandonar su tierra y a arriesgar su vida en el mar", ha señalado el obispo en un comunicado.

Mazuelos ha insistido en que la elección de Canarias como destino papal no es casual, sino un "gesto claro de cercanía hacia quienes sufren". "El Papa viene a recordarnos que ninguna persona es ilegal y que el Atlántico no puede convertirse en un cementerio silencioso ante la indiferencia del mundo", ha afirmado.

De igual modo, ha puesto en valor el trabajo de acogida que se realiza en las islas, tanto desde la Iglesia como desde otras instituciones y colectivos sociales. "Canarias --continuó-- está dando un testimonio de solidaridad y humanidad que merece ser reconocido y sostenido con recursos, coordinación y responsabilidad compartida".

Por último, el obispo ha calificado la visita del Papa León XIV como "un acontecimiento histórico" y una oportunidad para renovar el compromiso cristiano con los más vulnerables desde el Evangelio y la defensa incondicional de la dignidad humana.