El Obispo de Tenerife invita a vivir "junto a Dios" para protegerse de una "mentalidad poshumanista" en la era de la IA

Archivo - El Obispo de Tenerife, Eloy Santiago (c), durante su toma de posesión en la Catedral de San Cristóbal de La Laguna, a 1 de mayo de 2025, en La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Estefanía Briganty - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha animado este sábado, día Grande de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, a defender una sociedad con Dios, que es "garante de una sociedad humana, que protege la dignidad, promueve la justicia y hace posible la fraternidad" como antídoto a los riesgos de la sociedad del siglo XXI.

"Los riesgos de una sociedad sin Dios podemos observarlos a lo largo del tiempo, pero también hoy, en este siglo XXI, en esta era de la inteligencia artificial, donde se corre el riesgo de no valorar al ser humano por lo que es, sino convertirlo en un número, en un dato de un algoritmo, buscando lo más beneficioso y eficiente", ha señalado Eloy Santiago en su intervención durante la Eucaristía por la festividad de la Virgen de Candelaria.

El obispo de la Diócesis Nivariense ha señalado, asimismo, las "consecuencias" de vivir "sin Dios", y que se observan cada día, en las noticias, y hablan de una "cultura del poder que engendra una sociedad del descarte, de la muerte y del odio", lejos de "la anhelada civilización del amor y una cultura del encuentro".

De este modo, Eloy Santiago ha defendido la fe y una sociedad con Dios, como "garante de una sociedad humana, en la que se protege la dignidad, se promueve la justicia y se hace posible la fraternidad". Por el contrario, ha proseguido, cuando se elimina a Dios, "surgen personas e ideologías totalitaristas, que se creen dioses, dueños y señores de la humanidad, que se mueven solo por el poder y la riqueza, sin importarle los demás".

Así, frente a una "nefasta mentalidad tecnocrática y poshumanista" --"que tiende a considerar a la persona como un objeto manipulable o un recurso para optimizar"--, el obispo de la Diócesis Nivariense ha invitado a "acoger y proteger al ser humano en sus diferentes dimensiones", como la familia, el trabajo, la salud, la vivienda, el bienestar, ya que "ningún sistema, por muy sofísticado que sea --en recuerdo a la última encíclica del Papa León XIV-- genera un corazón que se entrega y una consciencia capaz de discernir el bien".

En una apelación al reciente viaje apostólico del Papa León XIV a España, y en concreto a Canarias, Eloy Santiago ha animado a "alzar la mirada", también para que, "movidos por una compasión sincera", se ofrezca "ayuda eterna" a todos aquellos que lo necesitan. En ese sentido, ha concedido un especial recuerdo para aquellos que sufren por las injusticias sociales, por las guerras y las desigualdades económicas en el mundo, las víctimas de abusos y violencia, así como los damnificados por los recientes terremotos sucedidos en Venezuela y Colombia.