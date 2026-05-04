Las Oficinas Verdes de Canarias finalizan la entrega de la guía de refugios climáticos a ayuntamientos y cabildos - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 May. (EUROPA PRESS) -

La red de Oficinas Verdes de Canarias ha finalizado la distribución de la guía de recomendaciones para la creación de zonas verdes como refugios climáticos entre los 88 ayuntamientos y los siete cabildos del archipiélago.

De este modo, los servicios técnicos de cada administración local cuentan ya con un ejemplar de este documento estratégico, según ha informado la Consejería de Transición Ecológica y Energía en un comunicado.

Al respecto, el responsable regional del área, Mariano Hernández Zapata, destacó que "con la distribución de esta guía, entregada directamente en mano a los responsables de cada administración, aseguramos que todos los municipios dispongan de una herramienta útil y accesible para actuar frente al incremento de las temperaturas, con medidas concretas que incidirán en el bienestar de la población y contribuirán a garantizar su protección".

"Este documento de consulta se ha creado para ayudar a combatir las olas de calor y mejorar la calidad de vida en entornos urbanos, facilitando la implantación de refugios climáticos verdes en todos los puntos del archipiélago como una medida clave dentro de la adaptación climática", dijo.

Por su parte, la guía recoge criterios técnicos fundamentales para el diseño de refugios climáticos verdes, incluyendo recomendaciones sobre la superficie de las áreas a intervenir, la selección de especies vegetales adaptadas al entorno insular, las características del pavimento, los sistemas de riego más eficientes y la incorporación de mobiliario urbano orientado a mejorar el confort térmico.

Además, define los refugios climáticos urbanos como espacios que reúnen condiciones favorables de temperatura, humedad, calidad del aire, accesibilidad, áreas de descanso y disponibilidad de agua, permitiendo a la población resguardarse de los efectos de las olas de calor, especialmente en el caso de los colectivos más vulnerables.

Finalmente, entre las principales recomendaciones se incluye el incremento de la cobertura vegetal mediante especies capaces de generar amplias zonas de sombra; el uso de pavimentos permeables que reduzcan la acumulación de calor; la incorporación de elementos como láminas de agua que actúan como reguladores térmicos; y el diseño de espacios de descanso protegidos, especialmente en zonas infantiles o áreas de gran afluencia.