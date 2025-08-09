La ola de calor deja una primera noche en Canarias con temperaturas locales superiores a los 25º

Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga, A 7 de agosto de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press

El municipio grancanario de Tejeda alcanza la temperatura máxima, con 32º a las 22.00 horas

La llegada de la ola de calor a las islas ha dejado una primera noche con temperaturas locales que han superado los 25 grados centígrados en varias localidades del archipiélago, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Así, en el municipio grancanario de Tejeda se han alcanzado los 32º, a las 22.00 horas, donde se ha registrado una temperatura media de 30º hasta al menos la medianoche. Le siguió el municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura, que llegó a rozar los 29.9º de temperatura a las 00.00 horas, y la localidad de Puntagorda, en la isla de La Palma, con 26.7º en el mismo periodo.

Al contrario, las cumbres de las islas de La Palma y Tenerife han sido las que han registrado las temperaturas más bajas durante la noche, con hasta 19.5º en Izaña (Tenerife) y 19.2º en el Roque de los Muchachos (La Palma). En general, en el resto de zonas no se ha logrado bajar de los 20º.

JORNADA DE ESTE SÁBADO

Esta situación de altas temperaturas proseguirá este sábado, donde la isla de Gran Canaria estará en riesgo rojo, con máximas de 40ºC.

Así, las provincias españolas que estarán en nivel naranja por calor son Córdoba, Jaén, Huesca, Zaragoza, Ávila, Valladolid, Zamora, Ciudad Real, Toledo, Lleida, Badajoz, Cáceres, Ourense, Pontevedra, Madrid, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Las temperaturas máximas de 40ºC se darán en Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén. El resto de avisos por altas temperaturas se darán en La Rioja, Álava, Navarra, Lugo, Tarragona, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Granada y Sevilla.

OLA DE CALOR "PROLONGADA"

Ante la llegada de una ola de calor que se prevé "larga", Gobierno canario, por su parte, declaró desde este viernes la situación de alerta máxima por altas temperaturas en todo el archipiélago, así como de alerta máxima por riesgo de incendios forestales en islas occidentales y Gran Canaria.

De este modo, solicitó a la ciudadanía extremar las precauciones y no exponerse a situaciones de riesgo ante la aproximación de una ola de calor que, previsiblemente, será prolongada. Como mínimo, la situación podría extenderse desde este viernes hasta inicios de la próxima semana, donde las temperaturas podrán alcanzar o superar de forma local los 40 grados.

Con esta previsión de altas temperaturas, el Ejecutivo regional recomienda a la población no realizar ejercicio físico en las horas centrales del día, permanecer en lugares frecos, hidratarse y protegerse de la exposición al sol. Además, se aconseja la ingesta de comidas ligeras y regulares, así como evitar el consumo del alcohol.