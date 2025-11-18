Once marcas locales se mostrarán en el escaparate de 'Tenerife Fashion Market'

El consejero de Formación y Empleo del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina (c), en la presentación de 'Tenerife Fashion Market' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Santa Cruz de Tenerife acogerá la segunda edición del 'Tenerife Fashion Market' los días 21 y 22 de noviembre en la plaza de TEA, que se transformará en un escaparate de talento local donde diseñadores, marcas emergentes y público se darán cita en un entorno único y lleno de estilo.

El consejero de Empleo y Formación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, ha subrayado en la presentación la relevancia de esta iniciativa para la industria creativa de Canarias, destacando que "es un espacio de encuentro donde se visibiliza el talento de los creadores y se pone en valor la capacidad que tiene Canarias para generar propuestas únicas".

"Queremos seguir apostando por eventos que impulsen la economía creativa y que sitúen a Tenerife como referente en el ámbito del diseño y la innovación", ha indicado.

Los asistentes podrán descubrir propuestas que abarcan desde la moda sostenible hasta los accesorios más innovadores, reflejo de la diversidad y riqueza creativa que caracteriza al sector en Canarias.

El 'Tenerife Fashion Market' no solo busca mostrar las últimas tendencias, sino también consolidarse como una plataforma de impulso para el diseño en las islas, fomentando el consumo responsable y la puesta en valor de la creatividad local.

ONCE FIRMAS CON PROPUESTAS ÚNICAS

En esta segunda edición, el Tenerife Fashion Market reunirá a un total de once marcas que reflejan la riqueza y diversidad del talento creativo en las islas.

Entre ellas se encuentran Lorena Giannini, con su propuesta de prendas atemporales y materiales naturales; Hecho A Mano Canarias, que reivindica la artesanía local; Waiola, con piezas únicas de ropa de baño; Farobag, especializada en prendas y complementos sostenibles o Hurtado Felt, que apuesta por la innovación en materiales.

También participan Gallobuey, con diseños de carácter urbano; Aulaga, inspirada en la naturaleza y la tradición; Pendientera, con accesorios originales y llenos de personalidad; Flystyletenerife, que fusiona moda y estilo de vida; Laverny, con creaciones sofisticadas; y Uniko, que hace honor a su nombre con piezas exclusivas.

Con un horario pensado para facilitar la asistencia de todo tipo de público, el 'Tenerife Fashion Market' abrirá sus puertas el viernes de 16.00 a 22.00 horas, y continuará el sábado de 10.00 a 22.00 horas.

Además de los expositores, el evento ofrecerá actividades paralelas y música en directo más propuestas gastronómicas.

El viernes a las 20.30 horas, ST Pedro ofrecerá un set acústico, mientras que el sábado a la misma hora será el turno de Aduen Amaya, acompañado además de sesiones de DJ.

A todo ello se suma una pequeña zona gastronómica con los 'food trucks' de Millofilos y La Espuma Burger, que convertirán la plaza del TEA en un espacio donde moda, música y sabores se fusionan para crear un ambiente único y vibrante.