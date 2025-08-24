Once personas atendidas tras producirse una colisión múltiple en la TF-1, a la altura de Güímar (Tenerife)

Ocho personas han sido evacuadas a centros sanitarios con heridas leves y moderadas, según informa el Cecoes 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de once personas han tenido que ser atendidas en la noche de este domingo tras producirse una colisión múltiple entre cinco vehículos en la Autopista TF-1, a la altura del municipio de Güímar, en sentido Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

A consecuencia de este incidente, producido en torno a las 20.00 horas de este domingo, persisten las retenciones en la zona.

Con el desplazamiento de los recursos sanitarios y de emergencia, entre ellos efectivos de los Bomberos y del Servicio de Urgencias Canario, han sido atendidas un total de once personas, ocho de ellas evacuadas a centros sanitarios con lesiones leves y moderadas.

Tres personas fueron atendidos en el lugar del incidente.